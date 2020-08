Grote artiesten als Rita Ora tekenen open brief en roepen op tot einde van racisme

Die werd ook ondertekend door The 1975, Biffy Clyro, Years & Years, Clean Bandit en Niall Horan. De managers van Ed Sheeran en Stevie Wonder zetten ook hun krabbel, net als vertegenwoordigers van de Britse takken van grote platenlabels als EMI, Universal Music, Warner Music en Sony Music. De schrijvers roepen iedereen op komende week hetzelfde te doen.



De honderden artiesten, managers, producenten en bedrijven vragen mensen om samen te staan in de strijd tegen racisme. ‘We zijn op ons slechtst wanneer we elkaar aanvallen’, aldus de brief. De Britse muziekindustrie is ‘trots bij elkaar gekomen om zijn stem te laten horen’, aldus de briefschrijvers. ‘Om verantwoordelijkheid te nemen, ons te laten horen en samen in solidariteit te staan. Zwijgen is geen optie.’



Omdat muziek een belangrijk platform kan zijn, is het volgens de schrijvers belangrijk dat de industrie samen iets doet. ‘We staan samen om op te voeden en racisme weg te vegen, voor nu en voor toekomstige generaties.’