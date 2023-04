Grote sterren onder vuur: Ed Sheeran voor de rechter, ook Drake aangeklaagd

Zowel Ed Sheeran als Drake liggen onder vuur in plagiaatzaken. Ed Sheeran moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor zijn nummer Thinking out loud , dat behoorlijk op Let’s get it on van Marvin Gaye zou lijken. Drake zou zonder toestemming een sample van de Ghanese rapper Obrafour hebben gebruikt.

De plagiaatzaak om Thinking out loud werd enkele jaren geleden al aangespannen door nabestaanden van Ed Townsend, die Let’s get it on samen met Gaye schreef. Volgens de aanklagers zijn er ‘substantiële overeenkomsten’ tussen beide liedjes en zij eisen 100 miljoen dollar aan schadevergoeding. In september bepaalde een Amerikaanse rechter al dat een jury een oordeel moet vellen, maar Sheeran moet dus ook zelf aanwezig zijn om te getuigen.

De zaak, die wordt behandeld in New York, zal waarschijnlijk een week in beslag nemen, meldt The Mirror. Juryleden moeten de nummers beoordelen op de melodie, harmonie en het ritme. De teksten van de nummers worden in de beoordeling achterwege gelaten. Sheeran moest vorig jaar ook voor de rechter komen, toen vanwege zijn nummer Shape of you (2017). Hij werd toen vrijgesproken van plagiaat, maar noemde de zaak wel ‘verwoestend voor de muziekindustrie’.

Volledig scherm Drake. © AFP

Geen toestemming voor sample

Drake heeft een aanklacht aan zijn broek wegens een vermeende schending van auteursrechten. Volgens de Ghanese rapper Obrafour gebruikt de internationale superster zonder toestemming een sample uit zijn nummer Oye Ohene uit 2003. Daarom eist hij maar liefst 9 miljoen euro van de Canadese rapper.

Volgen gerechtelijke documenten, die Britse muziekwebsite Music Business Worldwide verkreeg, bevat Calling my name van Drake een sample van Obrafour. Daarom legde hij afgelopen week een klacht neer tegen Drake. Zijn management beweert echter dat ze een paar dagen voor de release van Drake’s zevende studioalbum Honestly, Nevermind, waarop het lied in kwestie staat, een mail hebben gestuurd met de vraag of de Canadese rapper de sample mocht gebruiken. De aanvraag zou dateren van 8 juni 2022. Maar toen het album op 13 juni al verscheen, had Obrafour nog geen toestemming gegeven.

Nog niet gereageerd

,,Obrafour had nog niet gereageerd op de goedkeuringsmail op het moment dat Drakes Honestly, Nevermind-album werd uitgebracht”, stellen de advocaten van de Ghanese rapper. ,,Verweerders gingen door met de inbreuk ondanks dat ze erkenden dat ze rechten en toestemming van Obrafour nodig hadden. Ze gaven Obrafour nooit verantwoording, geld of een andere compensatie voor hun ongeoorloofd gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk.”

Daarom eist de Ghanese artiest een schadevergoeding van 9 miljoen euro én een deel van de winst uit de verkoop van platen, streaming, liveoptredens en andere inkomstenbronnen dankzij Calling my name. Daarnaast wil Obrafour ook een vergoeding voor de kosten van de rechtszaak.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: