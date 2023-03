GTST verrast met aandoenlijke romance: personages met syndroom van Down gaan op date

Goede Tijden Slechte Tijden kent al veel bijzondere liefdesverhalen, maar woensdagavond was er een extra verrassende te zien in de soap. Kijkers zagen de liefde opbloeien tussen twee personages die het syndroom van Down hebben.

In de buurtwinkel van Meerdijk kan Pim zijn ogen niet afhouden van een meisje dat samen met haar vader de super is binnen komen lopen waar hij werkt. Het lijkt liefde op het eerste gezicht, want zowel Pim als het meisje kunnen hun ogen niet van elkaar afhouden. Zowel Pim als het meisje hebben het syndroom van Down.

Pim weet even niet meer wat hij moet zeggen en kan alleen maar glimlachen als het meisje al starend naar Pim weer de winkel uitloopt. Als Demi (Noa Zwan) aan Pim vraagt wat er aan de hand is, weet hij direct zijn gevoelens te omschrijven. ,,Ik ben verliefd’’, vertelt hij, maar dat baart hem ook direct zorgen. ,,Het wordt niks. De liefde doet pijn en we zijn altijd weer alleen.”

Op aandringen van Demi en Henk (Johnny Kraaijkamp jr.), besluit Pim toch het meisje mee uit te vragen. Er is alleen nog één probleem: ,,Ik weet niet eens hoe ze heet‘’, vertelt Pim, waarop Demi antwoordt dat ze denkt dat het meisje Fee heet. ,,Fee...” verzucht Pim, waarna een twinkeling in zijn ogen te zien is. ,,Dat past perfect bij haar.”

Aan het eind van de aflevering is te zien hoe Pim in pak én met een roos in zijn hand Fee op staat te wachten voor een date. ,,Zit mijn haar wel goed?’’ vraagt hij nog even snel aan Demi als hij Fee aan ziet komen. ,,Leuk dat je er bent”, zegt Pim tegen Fee waarna hij de roos aan haar geeft en de twee samen had in hand weglopen. ,,Vind ik ook”, glimlacht Fee.

Volledig scherm Pim en Fee gaan samen op date. © RTL

