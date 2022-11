Guido Weijers breekt record, verzorgt voor elfde keer eindejaarsconference

Met video Eva Simons zingt duet met ‘beste stem van het land’, maar herkent haar niet: ‘Wat stom’

815.000 kijkers zagen gisteravond hoe zangeres Eva Simons er bij Secret duets niet in slaagde een stem te herkennen die volgens haar collega’s een van de beste van Nederland is. Ze sloeg zichzelf voor het hoofd toen bleek dat haar duetpartner iemand was van wie ze het geluid juist zo goed dacht te kennen. ,,Wat stom!’’

4 november