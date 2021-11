Guus Meeuwis annuleert concertreeks Groots met een zachte G

Groots met een zachte G vindt normaliter plaats in het Eindhovense Philips stadion, maar in mei werd bekend dat Meeuwis noodgedwongen moest uitwijken naar Ahoy Rotterdam. Dat werd besloten omdat de concerten oorspronkelijk in de zomer zijn en nu in het najaar. Het Philips Stadion in Eindhoven heeft geen dak, Ahoy wel. Ondanks die oplossing, kunnen de concerten nu alsnog niet doorgaan.



‘Tot mijn grote spijt moet ik melden dat de Groots met een zachte G-concerten in Rotterdam Ahoy eind november niet door kunnen gaan. We volgen daarmee de maatregelen die vandaag door de overheid zijn afgekondigd. Er zijn tot 4 december helaas geen grootschalige evenementen toegestaan in Nederland. Alle kaarthouders krijgen de komende dagen persoonlijk bericht van ons’, maakt de Brabantse zanger bekend.



Meeuwis wenst iedereen ‘sterkte, wijsheid en geduld. Verdraagzaamheid en begrip. Liefde en medeleven en vooral hoop’ toe. ‘Want mensen, wij zijn zonnebloemen. We draaien altijd naar het licht’, sluit Meeuwis het bericht af.