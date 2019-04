Guus Meeuwis gaat Down Under

Meeuwis treedt eenmalig op in The Big Top Sydney, een concertzaal op het terrein van attractiepark Luna Park, aan de haven van Sydney. Illustere collega’s als Bruno Mars en Armin van Buuren gingen de Brabander op deze locatie voor.



Meeuwis, die een mini-vakantie maakt van zijn trip Down Under, kwam naar Australië op initiatief van een groep Nederlanders in dat land. Met hun actie ‘Guus kom naar Oz’ trokken ze vorig jaar zoveel aandacht dat de zanger toehapte. ,,We gaan zorgen voor een onvergetelijke Koninsdag in Sydney’’, aldus Meeuwis, die ondanks zijn Nederlandstalige repertoire vaker over de grens optrad. Zo zong hij in 2015 in de befaamde Royal Albert Hall in Londen en trad hij een jaar later op in Parijs.