Guus Meeuwis keert dit jaar terug met winterfeest in Ziggo Dome

,,Dit was het best bewaarde geheim van kerst 2016'', zo vertelt Guus Meeuwis. ,,We vinden het leuk om dit te organiseren. De show zit vol met verrassingen en met veel humor.''

,,De maand december draait om tradities en ik denk dat we er sinds vorig jaar eentje bij hebben! Die Winter concerten waren zó onwijs leuk dat we niet lang hebben getwijfeld om het nog een keer te doen'', zegt Guus op de website van Groots met een Zachte G. ,,Alsof we in een wervelwind van kerstelfjes en pepernoten waren beland, haha! Ik denk dat we met redelijke zekerheid kunnen zeggen dat we een nieuwe traditie zijn begonnen en hier nu elke winter terugkeren.''