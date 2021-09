Guus Meeuwis pakt politiek aan: 'Hoe kunt u vragen om respect? Als u het onderling niet hebt?’

Na politiek verslaggever Charlotte Nijs was Guus Meeuwis al snel aan de beurt om een muzikale column in het programma te laten horen. Hij besloot zich rechtstreeks tot de huidige beleidsvoerders te richten. ,,Beste mensen van het kabinet, iedereen van politiek, misschien tijd om goed te luisteren, tot u spreekt hier de muziek’’, zong hij. Om daarna stelliger te vervolgen: ,,Ik ga even op unmute, want ik kan niet meer aanzien hoe u de formatie doet. Ik heb het niet over Zandvoort, want Nederland heeft genoten. Regels schuren, Max mag scheuren, volgens mij kunnen we open.’’



Maar de Brabantse zanger heeft zich niet alleen gestoord aan het coronabeleid in Nederland. Ook de manier waarop de kabinetsformatie wordt vormgegeven, bezingt hij kritisch. ,,Ik wil het hebben over samen. Ik zing tot u over respect. Hoe kunt u dat nog van ons vragen? Als u het onderling niet hebt?’’ Het ‘samendoen’ is verdwenen, volgens Guus.

Reputaties

Ook het verbale gevecht tussen politieke kopstukken komt voorbij in zijn protestsong. ,,Want jij zei lang geleden dit en daarom wil ik niet met jou. Weet je: dit is een formatie van lagere schoolniveau. En na 20 maanden pandemie met de haven haast in zicht, maakt u zich druk over reputaties, over hoe red ik mijn gezicht. Praat alsjeblieft over de inhoud, want dat hebben we verdiend.”

Vanuit de evenementensector is er veel kritiek op het huidige coronabeleid. In augustus liepen ruim 70.000 mensen mee in de protesttochten van Unmute Us tegen de maatregelen die de sector treffen. Vanuit politiek Den Haag kwam daar tot op heden geen reactie op. Op 11 september vinden er daarom nieuwe demonstraties plaats.

