Gwyneth Paltrow zoveelste wereldster die doelwit werd van valse claim

Gwyneth Paltrow niet aansprake­lijk voor skiongeluk uit 2016, jury verwerpt miljoenen­eis

Gwyneth Paltrow is niet aansprakelijk voor een ongeval op een Amerikaanse skipiste. Een jury verwierp donderdag de miljoeneneis van gepensioneerde oogarts Terry Sanderson. Na een civiel proces van acht dagen oordeelde een jury unaniem dat Paltrow de crash in 2016 niet had veroorzaakt.