Haar begrafenis was zoals het meisje zelf: indrukwekkend en toch licht

Na uitschake­ling Mia en Dion was dit de slechtst bekeken finale in tien jaar tijd

De finale van het Eurovisie Songfestival heeft zaterdagavond gemiddeld 1,84 miljoen kijkers getrokken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het was daarmee wel het best bekeken programma van de zaterdagavond. Maar het is ook de slechtst bekeken finale van het liedjesfestijn in tien jaar tijd.