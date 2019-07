‘Had ik maar een tijdmachine’: professor Ehrlich gelooft in reizen naar het verleden

Emma Wortelboer over Songfesti­va­l­op­hef: Reactie Patty Brard vond ik het laagste

12:08 Half Nederland buitelde over Emma Wortelboer heen na haar optreden bij het songfestival. Johan Derksen noemde haar een ‘hysterische bakvis’, Patty Brard vroeg zich af ‘welke dealer’ Emma had. Maar haar emotie was volkomen oprecht, stelt ze in de Volkskrant. ,,We wonnen het fucking songfestival, waar ik al fan van ben sinds ik een kind ben, na 44 jaar en uitgerekend de keer dat ik er deel van mag uitmaken, dus ja, dat was een explosie van vreugde.”