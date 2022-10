Haïtiaanse zanger Mikaben (41) sterft op podium in Parijs

Het had een feestelijke bedoening moeten worden in de Accor Arena: voor het eerst sinds de split in 2016 toonden de drie frontmannen van Carimi nog eens samen wat ze in hun mars hadden. Mikaben, een icoon in de Haïtiaanse muziekwereld, werd voor deze bijzondere gelegenheid ook uitgenodigd. Net nadat hij zijn hit Ou Pati gebracht had, zakte hij echter in elkaar.