Halfzus klaagt Meghan aan voor laster in Oprah-interview

Meghan Markle is door haar halfzus Samantha aangeklaagd voor uitspraken die de hertogin van Sussex deed in het interview dat ze met haar man prins Harry gaf aan Oprah Winfrey. Volgens rechtbankdocumenten in handen van de New York Post beschuldigt de 57-jarige haar halfzusje van ‘onware en kwaadaardige statements’.

Een van de dingen waar Samantha Markle over is gevallen, is de opmerking van zus Meghan dat ze enig kind is. ,,De lasterlijke ondertoon is dat de aanklagende partij geen enkele relatie had met haar zus Meghan, dat zij nagenoeg vreemden van elkaar waren en dat de aanklagende partij een lucratieve carrière heeft opgebouwd door onware verhalen te verkopen terwijl ze niets weet van de jeugd van de gedaagde”, aldus de aanklacht.

Gelogen

Samantha Markle stelt in de documenten ook dat Meghan een verhaal over een arme jeugd de wereld in heeft geholpen waar niets van waar is, ‘om zo een van-niets-naar-de-koninklijke-familie-verhaal te creëren rond haar leven’ en dat Meghan over haar familie heeft gelogen in biografie Finding Freedom.

De zus van de hertogin van Sussex eist 75.000 dollar plus advocatenkosten. De raadsman van de vrouw van prins Harry noemt de aanklacht in een statement aan de New York Post ‘nergens op gebaseerd’ en ‘absurd’. Hij zegt ook: ,,We gaan hier zo min mogelijk aandacht aan besteden, meer verdient dit niet.”

Samantha Markle heeft, net als vader Thomas, al langer een slechte band met Meghan. Zowel vader als zus hebben zich vaker publiekelijk negatief over haar uitgelaten.

