Halina Reijn over ‘intimiderende’ Amerikaanse filmwereld: ‘Is een hypergevoelige samenleving’

Nirvana wint rechtszaak over baby op albumhoes Nevermind

Nirvana heeft gisteren de rechtszaak over de vier maanden oude naakte baby op de cover van het album Nevermind (1991) gewonnen. In de uitspraak zei de Amerikaanse districtsrechter Fernando Olguin in Los Angeles dat aanklager Spencer Elden te lang wachtte om te beweren dat Nirvana hem seksueel had uitgebuit door zijn foto op de albumhoes te plaatsen.

3 september