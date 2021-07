Han Peekel interviewde Peter R. de Vries het laatst: ‘Hij toonde zich open en kwetsbaar’

Video Verdriet bij RTL Boulevard spat van het scherm, maar de liefde voor De Vries overheerst

15 juli Met trillende stem en zichtbaar aangedaan opende Vivienne van den Assem vanavond RTL Boulevard, dat geheel in het teken stond van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever overleed vandaag op 64-jarige leeftijd, nadat hij vorige week was neergeschoten. ,,Dit is de uitzending waarvan wij hoopten dat we hem nooit hoefden te maken”, zei ze met een brok in haar keel.