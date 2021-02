Hanna Bervoets & Roxane van Iperen: ‘Onszelf blootgeven, dat is ons werk niet’

Hanna Bervoets: ,,Ik ben benieuwd of we hetzelfde verhaal hebben, waar we elkaar voor het eerst ontmoetten.’’

Roxane van Iperen: ,,De allereerste keer?’’

Hanna: ,,Ík weet het.’’

Roxane: ,,Het boekenbal?’’

Hanna: ,,Ik herinner me een radioprogramma, het ging over immigratie. Lang geleden. Jij zat in een opiniepanel. Je was súpergoed voorbereid, je had een kladblok met allemaal aantekeningen...’’

Roxane knikt instemmend: ,,Herkenbaar.’’