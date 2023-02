Hanna van Vliet speelt verzetsheldin in serie over Miep Gies

Belinfante was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het kunstenaarsverzet. Ze maakte deel uit van de groep rond Gerrit van der Veen, Willem Arondeus en Willem Sandberg, die in 1943 de aanslag op het bevolkingsregister in Amsterdam pleegde. Na deze actie vluchtte ze naar Zwitserland. In 1945 keerde ze terug naar Amsterdam en trad op als celliste en dirigent van onder andere het Radio Philharmonisch Orkest. Eind jaren veertig emigreerde zij naar de VS.