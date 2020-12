Hanna Verboom (37) zwanger van tweede kindje

Hanna beviel in juni 2019 van Sara, die ze kreeg met haar man Ralf Roex. De twee trouwden vlak voor de bevalling in het diepste geheim.



‘Ik was acht maanden zwanger en had net een van de heftigste tijden in mijn leven achter de rug’, schreef ze daar eerder over. ‘Ik was erg ziek geworden en er was veel onzeker, of het met mij goed zou komen en hoe het met Sara was. We wilden altijd al groots trouwen met alle mensen die ons zo dierbaar zijn. Maar het werd heel klein en intiem, zo vlak voordat ons meisje kwam, omdat we voelden dat dit belangrijk was.’



Het was desalniettemin een bijzondere dag. ‘Het was magisch, onvergetelijk, in de tuin met enkel familie en getuigen. We vierden de liefde tot diep in de nacht.’ Een groot feest komt later. ‘Door corona moeten we nog een jaartje wachten, maar dan zal onze ‘ja’ groots gevierd worden’, meldde ze afgelopen zomer. ‘In een kerkje met al onze vrienden. Dan vieren we het leven, met haar verrassingen, verdriet en vreugde en de liefde die alles overwint.’