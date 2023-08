Hans Faber en Elena Lindemans krijgen voor docu uniek kijkje in tbs-kliniek: ‘We weten geen zak van tbs’

In de vijfdelige documentairereeks In de TBS volgen Hans Faber en Elena Lindemans anderhalf jaar lang de ontwikkelingen in de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. ‘Na tien draaidagen zei ik: waar blijven de therapiesessies?’

Toen Hans Faber werd gevraagd mee te werken aan een documentaireserie over tbs, zei hij aanvankelijk nee. Dat is niet vreemd, want Faber verloor in 2017 zijn nichtje Anne, die door Michael P. was verkracht en vermoord.

Het was een zaak die heel Nederland beroerde en boos maakte. Waarom had de dader, die al eerder veroordeeld was voor twee verkrachtingen, geen tbs gekregen? ,,Journalistiek gezien vond Hans het heel interessant. Maar in 2019, toen we hem vroegen, was het allemaal nog te vers en lag het gevoelig binnen de familie. We zijn toen wel begonnen met de voorbereidingen, maar alles kwam bijna anderhalf jaar lang stil te liggen door corona. Daarna heb ik het nog eens gevraagd en toen wilde hij wel. Ik heb daar heel veel respect voor en vind ook dat hij het goed heeft gedaan”, zegt Elena Lindemans, die eerder onder andere de docu’s Moeders springen niet van flats (2014), Ik heb het niet gedaan (2019) en Verstoten vaders (2020) maakte.

Wat was precies de opzet?

Lindemans: ,, In de sportschool raakte ik in gesprek met Mariëtte Keijser. Zij is bestuursvoorzitter van De Forensische Zorgspecialisten, waaronder de Van der Hoeven Kliniek valt. Toevallig waren ze bij BNNVara toen ook al bezig met het idee een serie te maken over tbs. Dat viel samen. De reden dat Keijser me vroeg, was om een eerlijk beeld te schetsen van tbs. Dat was en is tamelijk negatief, omdat vaak alleen de ontsnappingen in het nieuws komen. Dat er veel onwetendheid over tbs was, zei Keijser, ligt ook aan henzelf. Ze hielden de boel altijd erg gesloten. Dus probeer ik antwoord te geven op de vraag: wat gebeurt er nou eigenlijk in die tbs-kliniek? Ze wilden graag transparantie geven, maar ik heb wel gezegd: ik kom geen bedrijfsfilm maken, dan wil ik ook echt álles filmen. Dus dicht op de huid van de patiënten én medewerkers.”

Volledig scherm Elena Lindemans © -

Waarom zei je ja?

,,Ik vind het mooi om via documentaires werelden te laten zien die mensen niet kennen. We krijgen een uniek kijkje in de tbs-kliniek, waarover we allemaal een mening hebben en waarbij we allemaal denken te weten hoe het zit met de tbs’ers. Maar eigenlijk weten we geen zak. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Als je alleen hoort dat tbs’ers op zeilvakantie gaan, wat we ook hebben gefilmd trouwens, dan denk je: hóe dan?”

De eerste uitzending begint met een koor van zingende tbs’ers in de kliniek.

,,Dat wordt gaandeweg uitgelegd. Tbs-patiënten zingen, sporten, koken samen, kijken televisie, maar alles daarbinnen is therapie. Kom je opdagen bij het koor? Lukt het je om in groepsverband aan een lied te werken? Kun je je gedragen wanneer anderen zeggen dat je vals klinkt? Na tien draaidagen zei ik: waar blijven de therapiesessies? De EMDR? Het antwoord luidde: alles is hier therapie.”

Hans Faber vertelde in de docu dat zijn broer Wim, de vader van Anne, aanvankelijk bang was dat in de serie over tbs een te positief beeld wordt gegeven.

,,Dat gebeurt niet. Ik ben blij dat ik vijf keer 52 minuten heb gekregen. Daarin zijn ook rauwe, nare dingen aan bod gekomen. Patiënten in separeercellen, die de ene na de andere zelfmoordpoging doen. Psychiatrische, vooral vrouwelijke patiënten, die vastliepen in de ggz-zorg, maar iets hebben gedaan waardoor ze vier jaar gevangenisstraf kregen plus tbs, en waarbij je je afvraagt of zij ooit nog vrijkomen. En zo is de tbs het afvoerputje van de geestelijke gezondheidszorg.”

Volledig scherm © BNNVara

Hoe kijkt Hans Faber zelf terug?

,,Hij vond het steeds zwaarder worden naarmate hij er steeds meer achter kwam wat mensen hadden gedaan. Hij had dat in het begin bewust niet opgezocht om blanco binnen te komen en zonder te oordelen te observeren.”

Wat hoop je te bereiken met de docureeks?

,,De scenes zijn nergens sensationeel, maar rauw en puur. Ik vond het ook spannend toen ik voor het eerst de kliniek binnenstapte. Maar ik denk dat de mensen door deze serie wel genuanceerder gaan denken over tbs.”

De vijfdelige serie ‘In de TBS’ is vanaf maandag 28 augustus wekelijks om 22.10 uur te zien bij BNNVara op NPO 2

‘Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: