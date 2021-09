Hans Klok geeft extra shows in Amsterdam

Er komt een nieuwe iPhone aan, is dit hét moment om je oude te verkopen?

9 september Volgende week presenteert Apple waarschijnlijk de opvolger van de iPhone 12 en dat is goed nieuws voor iedereen die een telefoon van Apple wil. Want hoewel niemand weet hoe de nieuwe iPhone eruit zal zien, weten we wel dat de komst van een opvolger de huidige iPhone een flinke prijsverlaging oplevert.