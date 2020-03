Hans Klok in onzekerheid: ‘Las Vegas is een spookstad’

The Big Apple Coaster, de achtbaan voor hotel New York in Las Vegas, staat stil. Het beeld is kenmerkend voor de situatie in de gokstad. ,,De Strip is verlaten, alleen op sommige kruispunten staat politie. Casino’s, hotels, restaurants, alles is gesloten. De meeste lichten zijn gedoofd. Het is bizar. Las Vegas is veranderd in een spookstad”, laat Hans Klok weten vanuit Amerika.