Hans Klok laat haar transplanteren: ‘Het is mijn handelsmerk’

Het was even schrikken voor Hans Klok (52) toen hij een tijdje terug ontdekte dat zijn haargrens een tikkie terugliep. Zou de windmachine op het podium straks overbodig worden voor de illusionist met de lange witte manen?

Net voordat hij naar Las Vegas vertrok in 2019, ondernam hij actie en liet hij een haartransplantatie doen. ,,Ik wilde daar gewoon goed voor de dag komen. Ik had inhammen die steeds groter werden. Veel mensen hebben daar problemen mee, maar je kunt er gewoon iets aan doen. Het taboe is veel bespreekbaarder geworden”, aldus de illusionist, die er nu pas mee naar buiten komt.

,,Nu pas kun je het resultaat echt zien. Dat duurt namelijk even. Ik ben er zeer tevreden over”, zegt Klok, die ambassadeur werd van het bedrijf waar hij het heeft laten doen en een grappig filmpje postte. ,,Mijn haar is mijn handelsmerk. Dus toen het begon uit te vallen, dacht ik even dat dit het einde van mijn carrière was”, grapt de illusionist in het filmpje.

,,Mijn haar”, nuanceert hij, ,,is natuurlijk wel belangrijk. Veel mensen beginnen er altijd over en het hoort bij mij. Wist je dat er allerlei YouTube-filmpjes zijn waarin ik word gepersifleerd door kinderen. Met achter hen dan een vader of moeder met een stofzuiger. Maar even serieus: mensen die ermee zitten, moeten zeker eens gaan informeren.”

Hans Klok keerde in november 2020 gedesillusioneerd terug uit Las Vegas, waar hij in de zomer van 2019 was begonnen. Toen corona zijn intrede deed in de wereld, spatte zijn droom uiteen. Terug in Nederland zit hij niet stil. Klok werd mede-eigenaar van een circus en heeft plannen voor een bioscoopfilm, een televisieserie en een documentaire over variété. En hij sluit een nieuwe tour, als het straks weer kan, niet uit. Een terugkeer naar Las Vegas zit er voorlopig niet in. ,,De situatie met corona daar is nog lang niet opgelost.”

Luister voor het laatste nieuws naar de AD Nieuws Update:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Hans Klok in de kleedkamer. © Still