Hans Klok over Las Vegas: ‘Alsof ik in een verkeerde sciencefictionfilm zit’

Het is een veelzeggend beeld in huize Klok. De illusionist is net een maandje verhuisd, maar sommige koffers zijn nog niet uitgepakt. ,,En dat laat ik ook zo”, zegt Hans Klok die met zijn vriend Dann dichterbij de befaamde Strip is gaan wonen. ,,Ik ben er nu in acht minuten, maar ik ben er in zes maanden maar één keer geweest.”