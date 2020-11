Hans Klok over overlijden assistente: ‘Dit is zo’n klap, zo oneerlijk’

Klok leerde Nathalie Hoop 22 jaar geleden kennen. Ze was destijds assistent in de televisieshow van goochelaar Hans Kazàn. ,,Ze had haar opleiding genoten bij Lucia Martens en deed later auditie bij mij. Ik vond haar meteen al geweldig. Ik heb haar aangenomen en nam haar meteen mee op tour naar Duitsland. Daarna zijn we jarenlang de wereld over gegaan. Van Duitsland en Amerika tot China en Mexico. Ook in 2007, de eerste keer in Las Vegas, was ze erbij. Toen heeft ze zeven maanden bij me gewoond”.

Privé vond Nathalie haar geluk bij Pepijn. ,,Haar grote liefde die al een zoon had, Mees. Samen kregen zij zeven jaar geleden Keetje, hun dochter. Hun gezin was compleet. Ik was zo blij voor haar.”

In 2016 sloeg het noodlot toe toen bij Nathalie Hoop een tumor in de baarmoeder werd geconstateerd. ,,Na behandeling ging een tijd goed. In februari vorig jaar traden we nog op. In Monte Carlo, Blackpool.” Het was in de periode dat Klok besloot zijn geluk voor de tweede keer te beproeven in Las Vegas. ,,Nathalie zou ook meegaan. Haar werkvergunning was al geregeld. Ze zou de boel de eerste maanden opstarten en daarna overdragen aan een Amerikaanse danseres. Ook Keetje en Mees zouden meegaan.”

Het ging niet door. De ziekte kwam terug en heviger dan ooit. ,,Het was zo tragisch. Gewoon niet te bevatten. Nathalie en Pepijn zijn vorige zomer nog wel naar Las Vegas gekomen. Om opnieuw te trouwen in een heel leuk kappelletje. Bloedheet was het, maar ook heel mooi. Ze heeft zelfs nog aan een show meegedaan.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Klok was net een paar maanden bezig in Las Vegas waar hij een contract had getekend voor tien jaar bij entertainmentkolos MGM. Corona zette een streep door zijn Amerikaanse avontuur. Enkele weken geleden maakte de illusiuonist bekend dat hij voorlopig stopt in de gokgekke Amerikaanse stad nu hij al zeven maanden niet meer kan optreden.

Voor het laatst

Kort voor de uitbraak van de crisis, begin maart van dit jaar, zag hij Natalie Hoop voor het laatst. ,,Ik was naar Nederland gevlogen voor een klus van de KNVB. Natahalie zat in een behandelingtraject, maar ze kwam onmiddelijk om mee te doen aan de act. Het was ons laatste optreden. We hebben uiteraard veel contact gehouden, veel over de app, al was dat de laatste tijd heel moeilijk. Begrijpelijk natuurlijk, omdat ze zo ziek was.”

Quote Assisten­ten worden altijd onderschat, mensen denken dat als je in een bikini rondloopt je er al bent Hans Klok

,,Assistenten worden altijd onderschat. Mensen denken dat als je in een bikini rondloopt je er al bent. Zo werkt het niet. Het is een teamsport. Keihard werken. Nathalie stond er altijd. Ze was een van mijn grootste steunpilaren. We hoefden elkaar maar aan te kijken of we wisten: jij gaat links, ik rechts. We konden elkaars gedachten lezen. Wat je ook hebt met muzikanten in een popgroep die twintig jaar bestaat. Ik heb tot het laatst gedacht: zij zal een van die miljoenen zijn die het wel redt. Tegen beter weten in. Dit is zo’n klap, zo oneerlijk. Ik ga haar zo enorm missen.”

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.