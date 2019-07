Hans Klok tovert Yolanthe uit show: Ze komt niet naar Vegas

,,Het verhaal dat Yolanthe mij zou bijstaan in mijn Las Vegas show is niet waar", schrijft Klok op Facebook naar aanleiding van zijn uitspraken die De Telegraaf gisteren optekende. ,,Ooit hebben wij hier met elkaar aan gewerkt maar onze wederzijdse verplichtingen (drukke agenda's) komen niet overeen. Ik focus mij op mijn show hier op de Strip en Yolanthe is druk met haar mooie acteercarrière."



De illusionist laat de deur voor een toekomstige samenwerking op een kier. ,,Het heeft nu niet zo mogen zijn maar wie weet, You Always Meet Twice...”



Zaterdag deed Klok nog uitvoerig zijn verhaal in De Telegraaf. Yolanthe zou een waarzegger gaan spelen in de Vegas-show. ,,Ze kan zich in de kijker spelen en het kan voor haar een mooi opstapje zijn naar iets anders", zei hij daarover. ,,Zij heeft zoveel talent dat ik verwacht dat ze heel snel werk zal hebben.”