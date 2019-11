‘Hanß Krähe’ krijgt Duits woordenboek cadeau van mannen VI

Johan Derksen liet weten dat Van Basten ‘worldwide de lul’ is. ,,Dat hebben we allemaal wel eens, dat je staat te pissen of te schijten met een microfoon op, en dan zitten ze boven allemaal mee te luisteren. Dus die jongen is echt niet te benijden. Maar FOX is eigendom van Disney, en die Amerikaanse baasjes van Disney zijn hele kinderachtige mensen. Ik was bang dat de baas in Amerika zou zeggen: We kappen ermee. Dat is gelukkig goed afgelopen.’'