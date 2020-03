Hard lachen om de hysterie rond het coranavirus, oh wat was dat lekker

Eigenlijk kan en mag het natuurlijk niet, lachen om het coronavirus. Ik sprak mezelf in gedachten ernstig toe. Denk aan al die overledenen wereldwijd, aan de Chinezen die wekenlang opgesloten zaten in hun flatjes, aan de besmette Nederlanders in het ziekenhuis. Denk aan het bezorgde gezicht van NOS-verslaggeefster Kysia Hekster, altijd een probaat middel. En toen dat allemaal niet werkte: stel je voor dat je eigen kinderen het oplopen, stomme muts. Zodra er een vaccin is, sta jij met je drie bloedjes vooraan in de rij.