Harrison Ford nog één keer terug als Indiana Jones

Niet schrikken morgen als Lady Gaga Radio 4 overneemt

10 december Voor de vaste luisteraar van klassieke zender NPO Radio 4 zal het morgenochtend misschien even wennen zijn; de kans is groot dat er muziek van Sting, Miles Davis of Robin Thicke door de speakers komt. Dat zijn voor Radio 4-begrippen ‘guilty pleasures’: populaire muziek die is gestoeld op klassiek.