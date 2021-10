Harrison Ford weer gespot op Indiana Jones-set na blessure

Qmusic verslaat Radio 2 en is nu marktlei­der

11:30 Qmusic is voor het eerst met ruime cijfers marktleider. De zender was al een tijdje de grootste in de commerciële doelgroep, maar is nu ook in de algehele doelgroep koploper. In de meetperiode over augustus en september scoorde Qmusic een marktaandeel van 11,9 procent en gaat daarmee NPO Radio 2 voorbij, meldt Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).