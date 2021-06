Harry en Meghan: Intiem koosnaampje van Queen hadden we nooit gebruikt zonder toestemming

Een bron dichtbij het paar zei eerder nog tegen de site dat de prins de naam ‘had genoemd’ tijdens een gesprek met de Queen. De paleisbron ontkent dat nu en zegt dat de koningin nooit ‘is gevraagd’ naar het onderwerp. Het is onduidelijk of Harry er helemaal niet over begonnen is, of dat hij alleen niet formeel toestemming heeft gevraagd.

Het zou hoe dan ook opvallend zijn. Het is immers traditie om de koningin te betrekken bij belangrijke naamkeuzes, zegt Sally Bedell Smith, biografe van de Queen, tegen Vanity Fair. Maar het is in dit geval vooral wel zo netjes.

Beladen naam

Lilibet is immers een beladen naam voor Elizabeth. Als kind noemde ze zichzelf zo, omdat ze haar eigen naam niet goed kon uitspreken. Haar opa, koning George V, nam het als koosnaampje over. Nu, zo’n negentig jaar later, is het voor intimi nog altijd haar bijnaam.

Elizabeths echtgenoot Philip noemde haar zo en bij zijn uitvaart zou ze een handgeschreven briefje voor hem hebben achtergelaten dat ze als Lilibet ondertekende. Na de geboorte meldden meerdere media dan ook dat Harry de bijzondere naamkeuze met zijn oma had besproken, maar dat zou dus niet waar zijn.

In reactie op het nieuws laat een woordvoerder van het stel aan Britse media weten dat de keuze wel degelijk is overlegd. De koningin was het eerste familielid dat Harry belde, aldus de verklaring. ‘Tijdens dat gesprek sprak hij de hoop uit om haar te eren met de naam van hun dochter. Als ze die gedachte niet had gesteund, zouden ze de naam niet hebben gebruikt.’ Volgens lokale media zou Harry hebben gedreigd met juridische stappen.

Privé

De tweede naam van het kindje van Harry en Meghan is overigens Diana, een verwijzing naar de overleden moeder van Harry. Hoewel Britse media de dubbele naam overwegend als ultiem eerbetoon beschreven, klonk er de afgelopen dagen ook kritiek op de keuze voor Lilibet. Het is onbeschoft om zo’n privé-koosnaampje op deze manier te gebruiken, zei biografe Angela Levin bijvoorbeeld.

Opiniemaker Piers Morgan vond het eerbetoon ‘ironisch’, aangezien Harry en Meghan eerder juist zo kritisch waren op het Britse koninklijk huis. Dat kwam onder vuur te liggen na het explosieve interview van het stel met Oprah Winfrey, waarin de twee de familie onder meer beschuldigden van racisme:

Ondanks alles was de band met zijn oma nog altijd prima, zei Harry toen. Na de geboorte van Lilibet, afgelopen vrijdag, liet de koningin weten erg verheugd te zijn met het nieuws, net als haar zoon Charles, zijn vrouw Camilla en prins William en hertogin Catherine. De koningin heeft haar elfde achterkleinkind en het zusje van Archie (2) volgens People inmiddels ontmoet middels een videoverbinding.

