Harry en Meghan werkten niet mee aan 'onthullende' biografie

The Times publiceerde vandaag een eerste deel van het boek dat volgende maand moet verschijnen. Eerder zeiden ingewijden dat de auteurs, royalty-verslaggevers Omid Scobie en Carolyn Durand, de Sussexes hadden gesproken voordat ze het Verenigd Koninkrijk verlieten. Dat is volgens de zegsman van Harry en Meghan dus niet waar. ,,Het boek is gebaseerd op de ervaringen van de auteurs als leden van de royaltypers en op hun eigen onafhankelijke verslaggeving.”



De schrijvers spraken wel met ‘goede vrienden’ van het koppel. Zo is in het eerste deel onder meer te lezen dat Harry zich niet beschermd voelde door zijn eigen familie toen hij door zijn relatie en later huwelijk met Meghan extra werd belaagd door de Britse roddelpers. Zijn vrouw zou op haar beurt tegen vrienden hebben gezegd dat de kritiek van tabloids voelde als een ‘dood door duizenden steken’.



Het echtpaar deed eerder dit jaar een stap terug binnen het Britse koningshuis. Deze zet zou grotendeels zijn getriggerd door de extreme media-aandacht waar Harry en Meghan mee te maken hadden. Tegenwoordig wonen de Sussexes met zoontje Archie in Los Angeles. Ook daar zijn ze niet helemaal veilig. Eerder deze week werd bekend dat ze Amerikaanse roddelfotografen hadden aangeklaagd voor het maken van foto’s van Archie in hun achtertuin.