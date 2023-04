Harry Potter-acteur Daniel Radcliffe vader geworden van eerste kindje

Grote sterren onder vuur: Ed Sheeran voor de rechter, ook Drake aange­klaagd

Zowel Ed Sheeran als Drake liggen onder vuur in plagiaatzaken. Ed Sheeran moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor zijn nummer Thinking out loud, dat behoorlijk op Let’s get it on van Marvin Gaye zou lijken. Drake zou zonder toestemming een sample van de Ghanese rapper Obrafour hebben gebruikt.