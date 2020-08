Harry Potter-auteur Rowling geeft prijs terug na ophef: ‘Ik haat transmensen niet’

video Wel naar Mysterland, maar dan vanuit huis

14:15 Danceliefhebbers, ze kunnen niet de heuvel op om de dansende menigte bij de Q-stage te bewonderen. Ze kunnen niet zelf dansen in een van de vele tenten. Chillen op de camping of gewoon ronddwalen op het sprookjesachtige voormalige Floriadeterrein. Mysteryland in het ‘oude normaal’ staat door corona on hold, maar het dancefestijn heeft morgen wel een alternatief: een onlinefestival vanuit de lucht.