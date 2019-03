Harry Potters Hagrid moet een rolstoel

Actrice Lori Loughlin voorlopig vrij na omkoop­schan­daal eli­te-universi­tei­ten

4:26 Lori Loughlin kan voorlopig nog even opgelucht adem halen, nu ze vrij is gekomen door een borgtocht van bijna 900.000 euro te betalen. De Full House-actrice meldde zich woensdag bij de rechtbank in Los Angeles om zich te verantwoorden over het omkoopschandaal waar zij en haar man Mossimo Giannulli in verwikkeld zijn.