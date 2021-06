Harry Sacksioni werd 40 jaar lang gestalkt: ‘Ineens sloegen de stoppen door’

Sex and the Ci­ty-hoofdrol­speel­sters 'eindelijk’ weer samen

12 juni In 1998 veroverden ze de wereld met Sex and the City, maar nu zijn ze 'eindelijk’ weer terug: Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker en Kristin Davis zijn bezig met de eerste voorbereidingen voor de reboot van de serie. Kim Cattrall liet eerder al weten verstek te laten gaan.