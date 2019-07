‘Harry Styles duikt op als prins Eric in De Kleine Zeemeermin’

Als acteur is Harry Styles nog redelijk onervaren. Hij maakte zijn debuut in Dunkirk, waarvoor hij in Nederland was voor opnames. Urk werd destijds overspoeld met fans van het meisjesidool. Nu lijkt het er dus op dat hij een nieuwe rol heeft bemachtigd.



Eerder deze maand was er behoorlijk wat ophef over de hoofdrolspeelster Halle Bailey, die gecast is als Ariel. De keuze voor de donkere actrice leverde flink wat kritiek op van fans. Zij vinden dat de makers hiermee te ver afwijken van het origineel. Disney reageerde: ‘Deense zeemeerminnen kunnen zwart zijn, omdat Deense mensen zwart kunnen zijn.’



In 1989 was De Kleine Zeemeermin een grote hit als animatiefilm. Het verhaalt over Ariel, een jonge zeemeermin, die droomt een mens te kunnen zijn om zo met prins Eric te kunnen trouwen. De film moet in 2020 in de bioscopen te zien zijn.