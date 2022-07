Harry Styles in de Ziggo Dome: wat weet jij van de zanger?

Miljuschka over dag dat Peter R. de Vries werd neergescho­ten: ‘Kon alleen schreeuwen’

Miljuschka Witzenhausen heeft aan RTL Boulevard voor het eerst verteld over de dag dat Peter R. de Vries werd neergeschoten. Geëmotioneerd vertelt Witzenhausen, wiens moeder Astrid - de zus van Willem Holleeder - werd bijgestaan door De Vries, over het gemis. Op 6 juli vorig jaar werd de misdaadverslaggever neergeschoten op straat in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij in het ziekenhuis.

