Harry Styles krijgt ruim een miljoen euro aangeboden voor privéoptreden op oudejaarsavond

2,3 miljoen kijkers zien BN'ers vol zelfspot bij huldiging Dick Jaspers in Even tot hier

De makers van Even tot hier hebben gisteravond voor het oog van 2,3 miljoen kijkers biljartkampioen Dick Jaspers gehuldigd. De vijfvoudig wereldkampioen driebanden, die zijn laatste titel pakte in hetzelfde weekend als Max Verstappen, mocht in zijn woonplaats Sint Willebrord het podium betreden. Op zijn telefoon stroomde filmpjes binnen van BN’ers als Gordon, Do en Daphne Deckers. Na de huldiging werd Jaspers staande gehouden door Ali B, die hem trakteerde op een freestylerap.

19 december