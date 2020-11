Hart van Nederland straks ook naar de ochtend

Hart van Nederland krijgt in het nieuwe jaar een ochtendeditie. SBS 6 gaat vanaf 4 januari 2021 zeven dagen per week een ochtendbulletin uitzenden. De presentatie is in handen van Mart Grol (doordeweeks) en Wolter Klok en Nadya Sewradj (in het weekend).

,,Dit past goed bij de ontwikkeling van het televisieprogramma naar een crossmediaal nieuwsmerk”, stelt Marc Veeningen, hoofdredacteur van Hart van Nederland. ,,We zijn steeds meer bezig om uit te breiden. Niet alleen ’s avonds op televisie, maar de hele dag door. Online via de site en app en nu dus met televisie in de ochtend.”

De concurrentie is moordend met Goedemorgen Nederland, de NOS Journaals en RTL Nieuws. Is er wel plek voor Hart van Nederland?

,,Concurrentie heb je ook online en in de avond, maar Hart van Nederland heeft een vaste schare kijkers. Dat publiek wordt nu nog niet in de ochtend bediend met een actueel bulletin.”

Wat kunnen we in de ochtend verwachten?

,,Een bulletin van tien minuten dat we tot tien uur blijven actualiseren. Wat ons onderscheidt: we blijven ons richten op het nieuws in Nederland, waarbij we ons bewust zijn dat Nederland groter is dan de randstad. Dat zit en blijft in ons dna. Maar ook het nieuws uit het buitenland dat impact heeft op Nederland. Plus het laatste shownieuws.”

Wat wordt de grootste uitdaging?

,,We gaan er vanuit dat dit aanslaat, maar je moet met zo’n ochtendprogramma toch in de dagelijkse routine komen van het publiek. Dat zal misschien even tijd kosten.”

Hoe komen jullie in die routine?

,,Door herkenbaar te zijn, kwaliteit en onderscheidend nieuws te leveren.”



Een jaar geleden ontstond opschudding toen jullie afscheid namen van presentatrices Selma van Dijk en Gallyon van Vessem. Hoe kijkt u daarop terug?

,,Dat is geweest, ik kijk liever vooruit. We zijn tevreden met hoe het nu gaat.”

Toch trekt de late Hart van Nederland gemiddeld ruim 600.000 kijkers. Drie jaar geleden waren dat er toch nog een miljoen?

,,We richten ons niet alleen op die late uitzending. We hebben ook een editie in de vooravond en beide edities samen trekken zo’n 1,4 miljoen unieke kijkers per dag. Het belangrijkste is dat de marktaandelen van beide edities stijgen. Anders gezegd: binnen de doelgroep scoren we steeds beter. Dat is goed voor de verdiensten uit reclame, maar ik vind het ook belangrijk dat wat we aan nieuws brengen door zoveel mogelijk mensen gezien wordt.”

Met het vervroegen van het aanvangstijdstip van de talkshows op NPO en RTL4 werd het er vanwege die concurrentie niet gemakkelijker op.

,,Dus wil je met dit merk op zoveel mogelijk plekken aanwezig zijn op een dag. En dat is waarom we nu ook naar de ochtend gaan met permanent actuele bulletins.”

Volledig scherm Presentatoren van Hart van Nederland vlnr. Wolter Klok, Mart Grol en Nadya Sewradj © SBS 6