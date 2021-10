Hayden Christensen speelt opnieuw Star Wars-schurk Darth Vader

Het is aannemelijk dat Christensen in de serie te zien zal zijn in terugblikken. Ahsoka speelt zich namelijk vijf jaar af na de zesde Star Wars -film Return of the Jedi (1983), het deel waarin Darth Vader overlijdt.

Christensen speelde een jonge Anakin Skywalker, die later Darth Vader wordt, in de tweede trilogie. Zo was de acteur te zien in The Phantom Menace (1999), Attack of the Clones (2002) en Revenge of the Sith (2005). Christensen zal de rol ook weer spelen in de aankomende Disney+-serie over Obi-Wan Kenobi.