Hayley Atwell zweeg over seksueel misbruik Woody Allen uit angst

,,Ik wist toen niet wat ik nu wel weet. Zou ik nu nog met hem werken? Nee. En ik steun zijn dochter en biedt haar mijn excuses aan als mijn samenwerking met hem haar heeft doen lijden of op de een of andere manier haar heeft benadeeld", aldus de 35-jarige Atwell. ,,Het is geweldig dat ik dat nu kan zeggen en niet op een zwarte lijst wordt gezet."



Atwell is positief over wat de MeToo- en TimesUp-beweging heeft bewerkstelligd. ,,Het gaat voor mij om ​​betere verhoudingen in alle sectoren. Het afgelopen jaar zijn veel zaken een heel spannende manier bespreekbaar geworden. Er komt ​​veel verdriet, woede, frustratie en angst naar boven, maar dat kan leiden tot grote culturele verandering. Wat ik geweldig vind is de solidariteit van de vrouwen die zich uitspreken. Ik voel me er door gesterkt. Ik ben altijd openhartig geweest, maar deze beweging geeft het vertrouwen dat we dingen kunnen uitspreken wanneer ze niet in orde zijn - niet alleen seksuele intimidatie maar elke vorm van machtsmisbruik."