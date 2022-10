Hazes en co: Komt André met hangende pootjes terug, dan staat zijn mandje klaar bij zijn hondstrouwe ex

met Video Sosha Duysker presen­teert Waku Waku: ‘Een sprong in het diepe’

Zelf was ze nog net te jong voor om het Waku Waku van Rob Fruithof te kennen, maar Sosha Duysker (31) twijfelde geen moment over de vraag of zij de dierenquiz, die nieuw leven wordt ingeblazen, wilde leiden. ,,Ik voel de druk.”

14 oktober