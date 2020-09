Hazesjes tonen familieliefde en Gordon geweerd van Tinder

Plastic kroon The Notorious B.I.G. voor dik half miljoen verkocht

16 september Het plastic kroontje dat Christopher Wallace, beter bekend als The Notorious B.I.G., droeg tijdens zijn laatste fotoshoot is via het bekende veilinghuis Sotheby’s voor ruim een half miljoen euro onder de hamer gegaan. Het kroontje kostte oorspronkelijk niet meer dan 5 euro, maar heeft volgens fotograaf Barron Claiborne, die de laatste portretten van ‘Biggie’ maakte, enorm veel culturele en emotionele waarde. Dit meldt Page Six.