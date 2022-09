Heartbreak High 2.0: geen schattige romances maar een kaartbitch en seksspeeltjes

Kijkers verbaasd over onherkenba­re Gwen Stefani: ‘Wat heeft zij met haar gezicht gedaan?’

Gwen Stefani (52) is volop onderwerp van gesprek. De zangeres was te gast in de Amerikaanse talkshow Late Night With Seth Meyers om er het nieuwe seizoen van The Voice te promoten, maar het was vooral haar uiterlijk dat de aandacht trok. Via de sociale media beschuldigden kijkers haar van overmatig gebruik van botox en andere plastische ingrepen. ‘Ze is compleet onherkenbaar geworden!’

