Robinson Crusoë, wie heeft het niet gelezen? Jourik Vandervorst, een van de eindredacteuren van Expeditie Robinson, benadrukte het nog eens toen ik op reportage was op de Filipijnen: ,,Het is niet voor niets zo’n populair boek. Aanspoelen op een onbewoond eiland blijft een aantrekkelijk idee. Veel mensen vragen zich af: wat zou ik doen als ik daar was?”



Als het over honger lijden of gebrek aan eten gaat, zeggen vrijwel allemaal oud-kandidaten hetzelfde: je wordt niet alleen slap maar ook chagrijnig en sikkeneurig. Ik hoorde vorige week Hugo met Frank bellen op de radio bij 3FM. De Jut & Jul van Robinson. Hun stemmen klonken al minder zeurderig in het echie. De aftocht van Frank zag je al weken van 10.678 kilometer aankomen. Amper twee weken van huis en hij wordt ‘zo ongelukkig van het eiland, wil naar zijn meisje, vader, naar zijn leven’. Jammer dat Frank niet echt kon uitleggen waarvan hij dan zo ongelukkig wordt. Misschien kan Luuk Ikink dat aan hem vragen tijdens Eilandpraat. De beelden zorgden in ieder geval voor onvervalst drama. De tranen van collega Eva, de omhelzing met huilende Hugo, zes koppen kleiner, zijn ogen dichtgeknepen en dat petje tegen de kin van Frank geklemd. En dan die teksten. Hugo was ‘echt boos op hem’. En Frank: ‘Jullie kunnen het zonder mij’. Zag je dat lachje van Thomas? Je zag hem denken: Júist zonder hem! Thomas had eigenlijk moeten zeggen: ‘Nee, Frank, sorry jongen, maar we redden het echt niet zonder jou. Wij kappen er ook mee. Kom maar op met de boot, we gaan naar huis!’



Hoe zou Frank dit teruggezien hebben? Die moet zelf toch ook op de grond gelegen hebben van het lachen? Terugkomend op het radiofragment met Frank en Hugo. Daarin vertelt Hugo dat hij sinds Robinson onheus bejegend wordt en dat zelfs zijn ouders doodsverwensingen krijgen. Wellicht is het mij even ontgaan, maar heeft Hugo tijdens de expeditie iemand verkracht of vermoord? Bedreigd om Expeditie Robinson, het is het meest krankzinnige wat ik ooit in verband met dit programma heb vernomen.