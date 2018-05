Heel het Verenigd Koninkrijk zegt: Yes, I do!

Voordat de Amerikaanse Meghan kan toetreden tot het Britse koninklijk huis moest zij natuurlijk eerst nog even het land en haar inwoners leren kennen. Dat deed ze met een overvol programma dat bestond uit bezoekjes aan scholen, stichtingen en maatschappelijk organisaties in alle uithoeken van het Verenigd Koninkrijk. Uiteraard in het gezelschap van haar aanstaande, prins Harry.



,,Ze maken een heel informele, natuurlijke en ontspannen indruk'', vindt royaltyverslaggever Chris Ship van ITV News. Hij reisde het paar overal achterna. ,,We waren in Nottingham, Schotland, Noord-Ierland, Londen en op talloze andere plekken. Overal zie je het: mensen voelen zich enorm op hun gemak bij hen. Meghan doet het heel goed, je merkt dat ze altijd haar huiswerk doet. Ze is precies op de hoogte van waar ze is, met wie ze praat en wat de achtergronden zijn. Meghan weet dat ze een band moet smeden met het Britse volk, en werkt daar heel hard voor.''



De meeste koninklijke koppels zijn huiverig voor elke vorm van intimiteit in het openbaar. Zo niet Harry en Meghan, valt royalty-journalist Katie Nicholl op. ,,Ze zijn heel aanhankelijk: ze lopen hand-in-hand en zijn constant dicht bij elkaar in de buurt. Mensen vinden dat mooi. Ze zijn vooral ook heel blij om Harry zo gelukkig te zien, dat gunnen ze hem enorm. En het is ook echt zo: ik heb hem in lange tijd niet zo gelukkig gezien.''



Nicholl weet waar ze over praat, want ze volgt prins Harry al ruim tien jaar. In maart verscheen haar boek Harry - Life Loss and Love, over zijn leven, het verlies van zijn moeder Diana en de liefde. ,,Ik denk echt dat hij de perfecte persoon heeft gevonden. Het was moeilijk voor hem om iemand te vinden die hem privé gelukkig maakt, en tegelijkertijd ook al die publieke optredens op een goede manier kan doen. Maar het is gelukt: Harry heeft nu eindelijk iemand met wie hij zijn zware taak kan delen. Ik kon de opluchting de afgelopen tijd soms bijna van zijn gezicht aflezen.''

Jongeren

In januari was het stel in de Londense wijk Brixton, waar ze een radiostation bezochten dat volledig draaiende wordt gehouden door jongeren. ,,Dat bezoek was heel interessant'', vindt Ship. ,,Er is daar een grote zwarte en Aziatische gemeenschap. Ik sprak die dag veel mensen die zeiden: 'Als de Queen op bezoek was gekomen, dan was ik hier niet geweest. Ik kom speciaal voor Meghan.' Door Meghans gemengde afkomst is zij herkenbaar voor een grote groep mensen die zich voorheen totaal niet vertegenwoordigd voelden door het koninklijk huis. Dat is vooruitgang: als ik naar Harry en Meghan kijk, zie ik de toekomst van het Britse koningshuis."

De informele stijl van het stel zullen we ook terugzien op de bruiloft, denkt Ship. ,,Het publiek wordt er actief bij betrokken. Zo zijn er bijvoorbeeld 2.600 'gewone' mensen uitgenodigd, die de huwelijksvoltrekking mogen volgen op het terrein van Windsor, binnen de kasteelmuren. Sowieso is Harry een stuk relaxter dan de rest van de familie. Hij is toch de jongere, iets vlottere versie van zijn broer. Dat kan natuurlijk ook, omdat hij geen koning wordt.''

Het zal onvergelijkbaar zijn met het huwelijk van William en Kate in 2011, denkt Nicholl. ,,Zij trouwden in Londen, in Westminster Abbey, voor maar liefst 1.900 gasten. Harry wilde dat absoluut niet. Hij heeft altijd de voorkeur gehad voor de veel intiemere St. George's Chapel in Windsor.''

Dat ze niet eens van de maximale capaciteit van de kapel gebruikmaken, zegt ook wel wat, vindt Nicholl. ,,Er zijn 'maar' 600 mensen uitgenodigd, terwijl er 800 man in passen. Ze zijn kieskeurig geweest in wie ze uitnodigen, en houden het relatief klein. Natuurlijk, de ceremonie wordt live uitgezonden op televisie, maar voor de rest is het een heel intieme bruiloft. Na de ceremonie doen ze nog de rijtoer door Windsor, en dan gaan de deuren voor de buitenwacht dicht. De receptie en het feest zijn alleen voor vrienden en familie.''

Arbeidsethos

En dan? ,,Niet op huwelijksreis in ieder geval'', lacht Nicholl. ,,Een paar dagen later hebben ze alweer officiële verplichtingen, dus de huwelijksreis moet nog even wachten. Dat is deels een privacy-kwestie: door niet direct weg te gaan, is de kans groter dat ze de bestemming en het tijdstip geheim kunnen houden. Maar het is ook omdat ze een groot arbeidsethos hebben. Ze willen een duidelijke boodschap uitdragen: de plicht roept, er moet gewerkt worden.''

Haar acteercarrière heeft Meghan inmiddels opgegeven, maar er blijft genoeg te doen, voorspelt Ship. ,,Ze zet zich al jaren in voor goede doelen, en ik denk dat ze graag haar eigen identiteit wil behouden. Wel zal ze minder uitgesproken kunnen zijn op politiek vlak. Er zijn natuurlijk grenzen, als lid van de koninklijke familie. Ik ben benieuwd of ze dat als verstikkend zal ervaren.''

Nicholl heeft hooggespannen verwachtingen van de nieuwe koninklijke hoogheid. ,,Dit is het ultieme platform. Meghan wilde altijd al meer doen voor een betere wereld, en daar heeft ze nu nog meer speelruimte en mogelijkheden voor. Ze zijn nog aan het nadenken over hoe ze haar rol precies zal gaan invullen, maar ik verwacht dat ze op een veel grotere schaal zal doorgaan waar ze al mee bezig was voor ze Harry's vrouw werd: zich inzetten voor gendergelijkheid en kwetsbare meisjes over de hele wereld."

