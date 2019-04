Heerlijk dwalen in het sprookjesbos van de Fabeltjeskrant

Opvoeden is: streng zijn als het moet, soepel als het kan. Zeker wanneer het je als ouder zelf prachtig uitkomt. Dus als Netflix aan het begin van de meivakantie vier nieuwe afleveringen van de Fabeltjeskrant online zet, vergeet deze 36-jarige vader van Emi (9), Stijn (8) en Ise (6) direct alle afspraken over schermtijd en bingen we de Fabeltjeskrant. En echt: wat is dat heerlijk. Misschien nog meer dan alle idolen die later aan de muur van mijn jongenskamer hingen, zijn Bor de Wolf, juffrouw Ooievaar, Ed en Willem Bever en natuurlijk Meneer de Uil de echte helden uit mijn jeugd.

Dankzij YouTube heb ik de kinderen eerder kennis laten maken met de televisiejuwelen uit mijn jeugd. Maar eerlijk is eerlijk: bij oude afleveringen van Telekids, Dommel (Neurie maar mee, dertigers en veertigers: ‘Hier is Dommel, gekke hond. Heel dik, wit en rond.’) en Villa Achterwerk verslapt hun aandacht heel snel, wegens te traag, te saai en te slechte beeldkwaliteit.

Nee, dan de Fabeltjeskrant. De Netflix-afleveringen zijn geënt op de bioscoopfilm die vorig jaar draaide en waarin het sprookjesbos en haar bewoners met 3D-technieken zijn opgefrist. Er zit meer tempo in de avonturen van de dieren, die uiteraard zo onschuldig blijven als maar kan.

,,Dat is al zo’n verschil met veel kinderprogramma’s van nu’’, vertelt cabaretier Richard Groenendijk, die net als in de bioscoopfilm ook voor Netflix de stemmen van de ijverige en vindingrijke Ed en Willem Bever voor zijn rekening neemt. ,,Al dat gegil en gekrijs, zo veel prikkels, mijn hemel. Nee, niet bij de Fabeltjeskrant. In de eerste aflevering wordt het hele dierenrijk uitgenodigd voor een feestje, maar is de uitnodiging voor Bor de Wolf kwijt. En in de laatste uitzending wil Stoffel de Schildpad leren vliegen. Dat is niet bepaald de verhaallijn van The Exorcist, toch?’’

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Ed en Willem Bever © Netflix

Clichébeeld

Hoewel hij tien jaar ouder is dan ik, is de Fabeltjeskrant ook voor Groenendijk jeugdsentiment. ,,Het is zo’n clichébeeld, maar niet minder waar: ik zie mezelf echt weer zitten, op schoot bij mijn vader en moeder, met natte haren na het douchen. En maar hopen dat die aflevering eindeloos zou duren. Want als de eindtune klonk wist je: ik moet naar bed.’’

Meneer de Uil knipoogt nog altijd, Bor de Wolf gebruikt in nog steeds het woord helegaar in plaats van helemaal, Chico Lama praat ook in 2019 in een charmante mix van Nederlands en Spaans en Juffrouw Ooievaar (met de originele stem van Elsje Scherjon) kibbelt nog voortdurend met Meneer de Raaf. Dochter Ise – behalve Fabeltjeskrant-fan ook trouw kijker van The Voice Kids: ,,Die twee lijken Anouk en Ali B wel, zij vinden elkaar ook niet echt lief.’’ Moraal van het verhaal: ondanks hun verschillen werken de dieren in het sprookjesbos wel eendrachtig samen en is iedereen aan het eind van het liedje gelijk.

Wat mij als 6-jarige uiteraard niet opviel, maar 30 jaar later wel: het vet aangezette verschil tussen Rotterdam en Amsterdam. De Fabeltjeskrant werd geschreven door Leen Valkenier, afkomstig uit de Rotterdamse Vreewijk. En zie: de gebroeders Bever (met het Rotterdamse accent van Groenendijk) stropen in elke situatie hun mouwen op en gaan aan de slag, terwijl de ‘Amsterdammer’ Gerrit de Postduif maar praat en praat en praat en vrijwel niets uitvoert.

Groenendijk: ,,Oeh, dat is mij helemaal niet zo opgevallen. Ik weet wel dat ik het echt een eer vind om die stemmen in te mogen spreken. Ik probeer er ook twee verschillende stemmen van te maken: de één – ik weet nooit exact wie wie is – is hees, terwijl de stem van de ander juist heel erg naar voren zit, nasaal bijna.’’

Volledig scherm Fabeltjeskrant Animatie © Margo Koppelaar

Volledig scherm © Netflix

Volledig scherm Stoffel de Schildpad © Netflix