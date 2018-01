Heet Hugo Klynstra straks prins Carlos Hugo Roderik etc. etc.?

Hugo Klynstra, zoon van Brigitte Klynstra uit Hummelo en prins Carlos, heeft in 2015 al de achternaam van zijn vader opgeëist, inclusief de daarbij behorende adellijke titulatuur. De nu 21-jarige Hugo zal zich, als de hoogste bestuursrechter hem in het gelijk stelt, Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme mogen noemen.

Hugo Klynstra is het eerste achterkleinkind van prinses Juliana en prins Bernhard en kleinkind van prinses Irene en de Spaanse prins Carlos Hugo de Bourbon de Parme.

Brigitte Klynstra kreeg Hugo op haar 38ste; vader prins Carlos was toen 26. Klynstra voedde haar kind alleen op en wilde ook niet dat de prins zich met de opvoeding zou bemoeien. Carlos heeft nooit betwist dat het kind van hem is, maar heeft het evenmin erkend. Bij de rechtbank is wel zijn vaderschap vastgelegd.

Stiefopa

Hugo Klynstra woonde tijdens zijn jeugd bij zijn moeder in het buitengebied van Hummelo, vlak bij het landgoed van zijn stiefopa, de graaf van Rechteren Limpurg. Hij ging naar basisschool de Bongerd in het dorp en volgde zijn middelbare school in Zutphen. Net als de koninklijke familie gingen ze skiën in Lech.

In het dorp wordt gezegd dat Hugo altijd behoorlijk afgeschermd werd. Hij had als kind wel veel vriendjes maar als die kwamen spelen of op het verjaardagsfeestje kwamen, mochten er absoluut geen foto's gemaakt worden. Ook kreeg niemand het nummer van zijn mobiele telefoon.