Heftige trailer voor oorlogsdrama Rebel van Belgisch duo Adil en Bilall

Rebel is de nieuwe film van de internationaal succesvolle regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah (beter bekend als Adil en Bilall) die in België doorbraken met het misdaaddrama Black (2015) en inmiddels gevestigde namen zijn in Hollywood waar ze onder meer Bad Boys For Life (met Will Smith) en de serie Ms. Marvel (te zien op Disney+) maakten. Momenteel zijn ze druk met de superheldenfilm Batgirl .

Met Rebel wil het duo laten zien meer in huis te hebben dan alleen gelikte actie. Bovendien baseerden ze het script op waar ze zelf ooggetuigen van waren: het radicaliseren van vrienden in de Belgische wijk Molenbeek. Centraal in de film staat Kamal (Aboubakr Bensaihi) die betrapt wordt op drugshandel en maanden later ineens opduikt in een executievideo van Islamitische Staat (IS). Intussen maakt zijn moeder zich zorgen om Kamals jonge broertje die eveneens vatbaar blijkt voor de denkbeelden van de terroristische organisatie.