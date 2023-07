Heftiger dan een eenbenige jumpsuit of een bodysuit met doorkijkjes wordt het niet bij Taylor Swift

luisteren Kylie Minogue scoort 36 jaar na Locomotion een van haar grootste hits, behálve in Nederland

Kylie Minogue (55) heeft 36 jaar na haar debuut als zangeres een van de grootste hits van haar carrière te pakken. Althans, in het buitenland. Daar wordt Padam padam geroemd als ‘perfect poplied’ en dé hit van de pridemaand die vrijdag eindigt. In Nederland hoor je het nooit, maar hier veranderen we na vandaag mogelijk ook in ‘zombies’.